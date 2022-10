Raoul Bova ed i guai con il fisco. Accusato di aver evaso oltre 400mila euro

Nuovi problemi con il fisco per Raoul Bova. L'attore è sotto processo dopo essere stato accusato di aver evaso 417mila euro nel 2011. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il reato contestatogli è "dichiarazione fraudolenta mediante artifici". Non è la prima volta che Bova si trova a dover affrontare problemi con la giustizia per mancato versamento delle imposte. Cinque anni fa era stato, infatti, condannato a un anno e sei mesi di reclusione per "dichiarazione fraudolenta mediante artifici", per un'evasione di circa 600mila euro risalente al periodo tra il 2005 e il 2010.

Commentando la condanna del 2017 per evasione fiscale, Bova aveva parlato d'ingiustizia e si era sfogato con l'ex pubblico ministero Luca Palamara, all'epoca consigliere al Csm. "Ti prego di indagare su questa sentenza, la trovo un'ingiustizia senza precedente. Tutti assolti tranne me". La risposta era stata: "Non bisogna mollare ora".

Un altro processo

Ma i problemi di Raoul Bova non sono solo con il fisco. L'attore è accusato infatti di violenza privata. minacce e lesioni. Bova avrebbe aggredito un automobilista dopo che quest'ultimo avrebbe quasi investito la sua compagna Rocío Muñoz Morales. Anche l'automobilista è finito sotto processo, accusato di violenza privata per aver compiuto "una manovra azzardata che aveva messo in pericolo l'incolumità fisica" della Morales. I fatti risalgono al 27 aprile del 2019.

