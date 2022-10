Spaccio e politica sull'asse di mafia Palermo-Puglia: 19 arresti a Bari, Palermo e Taranto

Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto, è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 persone (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà presso la Procura della Repubblica alle ore 10:30, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari e alla presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia.

IN AGGIORNAMENTO

