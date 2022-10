Verifica fiscale in corso a Pfizer Italia: avrebbe trasferito 1,2 miliardi in altri Paesi

Pfizer Italia nel mirino delle autorità italiane. Secondo quanto appreso dell’Ansa, la Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate ha avviato una verifica fiscale che è ancora in corso. Si tratta di un’attività amministrativa, il cui esito non è ancora definito. Secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, Pfizer avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro di profitti a divisioni in altri paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili. Non c'è ancora verbale di accertamento e alla parte non è ancora stato notificato nulla. Le verifiche proseguiranno nei prossimo giorni.

