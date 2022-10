Coronavirus in Italia, 31760 nuovi casi e 94 morti. Tasso di positività scende al 15,4%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 31.760 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 35.043 di ieri e soprattutto i 40.563 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 205.738 (ieri 216.735) con un tasso di positività che dal 16,2% scende al 15,4%. I decessi sono 94 (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 178.940. Le terapie intensive diminuiscono di 4 unità (ieri -5) e con 27 ingressi del giorno diventano 223 in tutto; i ricoveri invece sono 138 in meno (ieri -87), per un totale di 6.881. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 6.173 contagi, seguita da Veneto (+4.310), Lazio (+2.981), Emilia Romagna (+2.961) e Toscana (+2.192). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.475.187.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.692 (ieri 57.034) per un totale che sale a 22.812.006. Gli attualmente positivi sono 14.028 in meno (ieri -1.730) e scendono a 484.241, di cui 477.137 in isolamento domiciliare.

