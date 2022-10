Palermo, il dirigente regionale Mario La Rocca preso a pugni da un dipendente

Aggredito in assessorato a Palermo il dirigente regionale Mario La Rocca, del Dipartimento della Pianificazione Strategica e del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute. Da quanto si apprende un dipendente lo avrebbe colpito con due pugni al volto. La Rocca è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico e ha una prognosi di 7 giorni per traumi facciali. «Sono stato meglio, ma me la cavo sempre», ha commentato La Rocca prima di entrare nel commissariato Libertà dove il dirigente generale del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute ha presentato denuncia per aggressione. Dell’aggressore si sa ancora poco. A quanto pare sarebbe uno degli autisti dell’assessorato, ma sul punto gli inquirenti stanno verificando la versione dell’aggredito.

Schifani: saremo inflessibili

«Abbiamo già avviato una verifica interna e una volta accertato che le responsabilità sono in capo a un dipendente della Regione saremo inflessibili. Al dottore La Rocca va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione». Lo dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

La solidarietà del sindaco La Galla

"Apprendo con sgomento e profonda indignazione dell’aggressione subita dal direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca. Al direttore La Rocca esprimo la solidarietà e la vicinanza del sindaco e dell’amministrazione con l’augurio di una pronta ripresa". Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«La Cisl Fp Sicilia esprime la sua solidarietà al dirigente regionale Mario La Rocca per l'aggressione subita oggi. Quanto accaduto suscita stupore e sdegno. L’uso della violenza non può essere giustificato e giustificabile in nessun caso». Così il segretario della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera commentando la notizia dell’aggressione al dirigente generale.

© Riproduzione riservata