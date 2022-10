Reggio, inchiesta Eyphemos: revocati i domiciliari all’ex senatore Marco Siclari

Revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari all’ex senatore Marco Siclari, il politico originario di Villa San Giovanni coinvolto nell'inchiesta della Dda di Reggio “Eyphemos” e condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per un'ipotesi di scambio elettorale-mafioso e perché secondo il pool antimafia reggino nella campagna elettorale per le Politiche del 2008 avrebbe stretto un accordo con esponenti delle cosche reggine.

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (presidente e relatore Antonio Francesco Genovese, giudici Ambra Albano e Flavia Cocimano) hanno accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’ex senatore Marco Siclari avverso l’ordinanza con cui il Gip di Reggio Calabria il 2 febbraio 2020 ha applicato la misura cautelare della custodia domiciliare. Domiciliari eseguiti lo scorso 19 ottobre (appena concluso da pochi giorni il mandato da parlamentare e venuta meno l'immunità parlamentare) su espressa richiesta della Procura generale di Reggio Calabria. Accolta quindi la tesi proposta dagli avvocati Franco Coppi, Vincenzo Cristian Siclari e Gianluca Togniozzi.

