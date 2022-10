Era in cella per tentato furto di cuffie: detenuto suicida nel carcere Le Vallette

Era un ragazzo di nazionalità straniera, il detenuto che si è suicidato stamane nel carcere Le Vallette. «Era da pochi giorni nel carcere di Torino. Per aver tentato di rubare un paio di cuffie». Lo scrive su Twitter l’associazione Antigone, sottolineando che si tratta del 72esimo caso di suicidio in cella avvenuto dall’inizio del 2022.

Il sindacato di Polizia penitenziaria Sappe riferisce inoltre che il detenuto trovato impiccato nella sua cella a Le Vallette era un giovane africano arrestato mercoledi scorso.

"Abbiamo sempre detto che la morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato», commenta Donato Capece, segretario del sindacato Sappe, che rivolge un appello al nuovo Guardasugulli Carlo Nordio: «Fino ad ora i vertici del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non sono stati in grado di trovare soluzioni alla gravissima situazione delle carceri italiane e alla tutela degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria. Chiedo al neo ministro della Giustizia Carlo Nordio un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del Paese».

Antigone: a Torino 72esimo suicidio da inizio anno

