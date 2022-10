Abbiategrasso, paracadutisti precipitano in cerimonia 80esimo anniversario El Alamein

Sono riusciti ad atterrare nei cortili di due case, in via Legnano e in via Crivellino, i due paracadutisti che hanno mancato il campo d’atterraggio previsto per le celebrazioni dell’80/mo anniversario di El Alamein in corso ad Abbiategrasso (Milano). Uno dei due è riuscito a imboccare lo scivolo di un garage sotterraneo di un condominio mentre l’altro ha finito la sua corsa contro le piante presenti nel cortile di un’altra casa, provocandosi entrambi delle fratture anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita. Sono stati trasportati in ospedale a Milano, uno in elicottero, mentre l’altro in un’ambulanza dell’Ada.

Il responsabile: mai successo prima

É ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti i due parà. Sgomenti e preoccupati gli altri paracadutisti sul posto, che hanno assistito alla scena. «Ci sono i colleghi paracadutisti che hanno saltato con loro, ma non sappiamo proprio cosa sia potuto succedere - ha detto all’Ansa Piero Magnani, responsabile dei paracadutisti di Abbiategrasso - abbiamo visto cadere il primo, eravamo concentrati su di lui e non abbiamo visto il secondo, ci penseranno gli esperti a ricostruire l’accaduto». Nel pomeriggio si dovrebbero avere anche conferme sulle condizioni dei due feriti. «Lo abbiamo già fatto altre volte, non é mai successo niente», ha proseguito Magnani, «gli altri sono scesi tranquilli, purtroppo nello sport succede, ma che accada a due persone contemporaneamente é singolare».

