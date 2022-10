Scandicci, accoltellata in casa dal suocero: grave una donna di 38 anni. 83enne arrestato

Una donna di 38 anni, di origine slovacca, è stata accoltellata in una casa di San Giusto di Scandicci (Firenze) sabato sera ed i carabinieri hanno arrestato il suocero, un uomo di 83 anni per tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dove era stata segnalata una persona ferita con un coltello. L'anziano è stato trovato in stato di agitazione, la donna era ferita, entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio. La vittima è stata poi trasferita all’ospedale Careggi in prognosi riservata, per sottoporsi a intervento chirurgico. In casa i militari dell’Arma hanno sequestrato il coltello.

