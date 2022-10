Fontana Liri, anziano abbandonato: morto debilitato dalla fame e dalla sete. In carcere figlio e nuora

Sono finiti in carcere per aver abbandonato e lasciato morire di stenti un anziano. Una coppia, marito e moglie, rispettivamente figlio e nuora del povero pensionato residenti nel paese di Fontana Liri, sono stati trasferiti nei penitenziari di Rebibbia e Vasto dopo che la condanna inflitta dai giudici del tribunale di Cassino, a cinque anni di reclusione, è divenuta esecutiva dopo il pronunciamento e la conferma della Cassazione. Una storia drammatica quella che visto morire l’anziano di 82 anni, debilitato dalla fame e dalla sete, arrivato nell’ospedale di Sora in condizioni drammatiche: sporco e pieno di piaghe. A chiedere l’intervento dell’ambulanza prima e dei carabinieri poi era stato un altro familiare che, eludendo la sorveglianza dei due, era riuscito ad entrare nelle stanza dove dormiva l’uomo.

