Papa Francesco all'Angelus: "Ricordiamoci che nella vita non è mai tutto perduto"

«Nella vita, non è mai tutto perduto. Sempre possiamo fare spazio al desiderio di ricominciare, di ripartire, di convertirci». Lo ha ricordato Papa Francesco all’Angelus.

Il Pontefice si è soffermato sulla figura di Zaccheo, «un pubblicano, cioè uno di quegli ebrei che raccoglievano le tasse per conto dei dominatori romani, e approfittavano di questa loro posizione. Per questo, Zaccheo era ricco, odiato da tutti e additato come peccatore».

Al passaggio di Cristo, però, si arrampica su un sicomoro. «Zaccheo, nella sua bassezza, sente il bisogno di cercare un altro sguardo, quello di Cristo», rileva Bergoglio, «Immaginiamo se un ministro dell’economia salisse su un albero per guardare un’altra cosa. Rischia la beffa. E Zaccheo ha fatto il ridicolo. Ancora non lo conosce, ma aspetta qualcuno che lo liberi della sua condizione, che lo faccia uscire dalla palude in cui si trova. Questo è fondamentale: Zaccheo ci insegna che, nella vita, non è mai tutto perduto. Sempre possiamo fare spazio al desiderio di ricominciare, di ripartire, di convertirci».

Cristo alza lo sguardo, lo guarda dal basso, e pranza casa sua: «Questa è la storia della salvezza: Dio non ci ha guardato dall’alto per umiliarci e giudicarci; al contrario, si è abbassato fino a lavarci i piedi, guardandoci dal basso e restituendoci dignità. Così, l’incrocio di sguardi tra Zaccheo e Gesù sembra riassumere l’intera storia della salvezza: l’umanità con le sue miserie cerca la redenzione, ma anzitutto Dio con misericordia cerca la sua creatura per salvarla».

«Fratelli, sorelle, ricordiamoci questo», ha concluso il Papa, «lo sguardo di Dio non si ferma mai al nostro passato pieno di errori, ma guarda con infinita fiducia a ciò che possiamo diventare. E se a volte ci sentiamo persone di bassa statura, non all’altezza delle sfide della vita e tanto meno del Vangelo, impantanati nei problemi e nei peccati, Gesù ci guarda sempre con amore: come con Zaccheo ci viene incontro, ci chiama per nome e, se lo accogliamo, viene a casa nostra. E l’unico caso in cui è lecito guardare gli altri dall’alto verso il basso è quando si aiuta qualcuno ad alzarsi».

