Auto contro casa, la via Emilia chiusa per rilievi: un rosario di morti e feriti sulla strada "maledetta"

La Via Emilia è momentaneamente chiusa per rilievi in entrambe le direzioni all’altezza di Cadè, nel comune di Villa Gaida (Reggio Emilia) causa il gravissimo incidente stradale nel quale hanno perso la vita 4 persone avvenuto attorno alle 20 per cause ancora da accertare.

A bordo dell’auto, finita contro una casa disabitata all’altezza del numero 52 di via Newton a Cadè, secondo le prime informazioni di carabinieri e polizia locale, si trovavano padre, madre e i loro tre figli di 2, 10 e 12 anni, di origini albanesi, anche se - in queste prime fasi convulse della ricostruzione di quanto accaduto - non si esclude nemmeno che i due ragazzi più grandi potessero anche non essere figli della coppia, ma di amici. Non è chiaro se le vittime facciano parte di un unico nucleo familiare. Dalle prime informazioni raccolte la giovane sarebbe la madre del bambino più piccolo.

Il mezzo si stava dirigendo verso Sant'Ilario. La donna e i tre bambini sono morti sul colpo, mentre il padre è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco da Reggio Emilia. Per estrarre le persone sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e l’intervento è durato fino a tardi.

Strada pericolosa

La tragedia stradale si è verificata in un tratto già al centro di diverse polemiche per la pericolosità e il traffico. Si tratta infatti di un percorso alternativo all’A1 molto frequentato dagli automobilisti quando l’autostrada è congestionata. Una situazione denunciata da un comitato di cittadini, residenti a Cella, Cadé e Gaida, arrabbiati per lo smog ma anche per la sicurezza, con proposte rivolte a istituzioni e Anas, richieste di autovelox e zone a 30 km/h, oltre a maggiori controlli. Proprio pochi giorni fa, il 15 ottobre è stata organizzata una manifestazione.

A dicembre 2020 a Cella è morto un ragazzino marocchino di 12 anni, travolto sulla via Emilia da un camioncino Ducato condotto da un 35enne che perse il controllo e lo investì sul marciapiede. Il ragazzino quel giorno non era rincasato da scuola per un brutto voto e stava camminando lungo la strada.

Più di recente, il 2 settembre sempre a Cella, un ciclista è stato investito da un’auto pirata e si è riacceso il dibattito sulla pericolosità. In quel caso un 43enne se l’è cavata con abrasioni al volto e alle braccia, ma l’automobilista non si era fermato.

Cella è a pochi chilometri da dove questa sera la Stilo si è schiantata. Gli episodi sono diversi e per comprendere i motivi che hanno portato all’incidente di questa sera con quattro morti e un ferito gravissimo bisognerà attendere gli accertamenti delle forze dell’ordine.

