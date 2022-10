Civitanova, trasporta un paziente e a fine turno va in ambulanza in discoteca

Invece di rientrare con l'ambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona, un operatore sanitario è andato a prendere un amico e a bordo del mezzo di soccorso. Poi sono andati insieme in una discoteca di Civitanova, per una serata di svago e divertimento. L'isolita scelta, però, non è sfuggita alla polizia, che lo ha denunciato per appropriazione indebita.

L'episodio, come racconta Il Resto del Carlino, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e il protagonista è un trentenne di Ancona che aveva trasportato in ambulanza un paziente all'ospedale Murri di Fermo. I sanitari e gli operatori rimasti in turno, non vedendo rientrare il mezzo, hanno iniziato a preoccuparsi. Per questo, alle quattro del mattino sono stati avvisati gli agenti del commissariato di Civitanova e la polizia stradale, che fine avesse fatto l'ambulanza. Per u po' si è anche temuto che il mezzo di soccorso fosse stato coinvolto in un incidente, ma la verità si è rivelata essere un'altra.

Poi la scoperta incredibile: una volante del commissariato ha rintracciato l'ambulanza nel parcheggio della discoteca Donoma, a Civitanova.

