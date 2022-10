Valditara commemora le vittime di San Giuliano: “Mai più tragedie, impegno per scuole antisismiche”

In occasione della commemorazione dei 27 bambini e bambine e della maestra Carmela Ciniglio morti nel crollo della scuola Jovine a causa del terremoto di vent'anni fa a San Giuliano di Puglia (Campobasso), il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha trasmesso un messaggio di cordoglio alla comunità molisana.

«So che non esiste parola mia, o di nessun altro, che possa riscattare quello che è accaduto vent'anni fa. Perché vent'anni fa, nella vostra terra straordinaria, si è capovolto completamente il senso delle cose». «Il luogo per eccellenza deputato alla piena realizzazione della persona umana è diventato il luogo della sua negazione - prosegue il ministro -. Su questo valgono solo il silenzio e l’ascolto a capo chino di quei ventisette rintocchi di campana che risuonano oggi. A noi, anzitutto a chi ha l’onere di governare le comunità e la nazione, resta la consapevolezza che l’assurdo non deve mai più accadere. Che la scuola è e deve sempre essere luogo di crescita, di scoperta e affermazione di sé, mai di pericolo e di tragedia. Proprio per questo - conclude - mi impegno a garantire un piano di edilizia anti-sismica e di grande rinnovamento dell’edilizia scolastica, perché tragedie simili non accadano più. Voglio mandare a tutti voi il mio saluto più profondo e il mio abbraccio più sincero».

Oggi scuola classista con divario tra i territori

E in un'intervista al Corriere della Sera Valditara delinea le priorità: Un’"alleanza per il merito" e il rafforzamento della filiera tecnica e professionale. "La scuola oggi è una scuola classista - afferma il ministro - La dispersione è al 12,7 per cento, se aggiungiamo quella implicita (cioè di chi ha il diploma ma non le competenze minime), sale ad un preoccupante 20 per cento. Tutto questo dentro un divario di apprendimento tra i territori". Secondo Valditara occorre "una più incisiva personalizzazione dei piani di studio, anche con una articolazione della funzione docente, che consenta di coltivare le potenzialità di tutti, sostenendo chi è in difficoltà e alimentando le capacità dei più bravi. Bisogna garantire un orientamento che fornisca alle famiglie e agli studenti le informazioni per effettuare scelte consapevoli dalla scuola media. È inoltre fondamentale - aggiunge - potenziare l’istruzione tecnico-professionale che va costruita in filiera con l’istruzione tecnica superiore" e "deve avere pari

dignità dell’istruzione liceale". A questo proposito, Valditara sottolinea che "come gli Its, le scuole devono poter utilizzare anche le migliori competenze professionali offerte dalle imprese. Vanno ridefiniti i profili professionali sulla base delle reali esigenze del territorio". "È con questo spirito - annuncia - che propongo una grande "alleanza per il merito" alle famiglie, al sistema-scuola, alle parti sociali. Un’alleanza che permetta ad ogni studente, con la doverosa attenzione agli alunni con disabilità e bisogni speciali a cui va garantita stabilità di sostegno, di perseguire quel "pieno sviluppo della persona umana" affermato nell’articolo 3 della Costituzione".

Valorizzare i talenti per dare opportunità ai giovani

"La scuola è l’infrastruttura più importante del Paese - aveva affermato Valditara, in occasione del dibattito sulla fiducia al nuovo governo - Deve, in primo luogo, saper individuare, valorizzare e fare emergere i talenti e le capacità di ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni di partenza perché ciascun giovane possa avere una opportunità nel proprio futuro, tra l’altro in consonanza con la lettera e lo spirito dell’articolo 3 della Costituzione. Favorire il merito significa dare alle scuole infrastrutture e dotazioni di qualità, valorizzare gli operatori scolastici, sintonizzarsi con il mondo del lavoro, agire sulle competenze, fornire gli strumenti per sviluppare un percorso di crescita individuale e collettivo. Il valore dell’istruzione – conclude Valditara – a partire dal rispetto per i docenti, è al centro del mio impegno, che porterò avanti in un ascolto costante e in un confronto costruttivo con i protagonisti del sistema che la scuola la vivono tutti i giorni, nell’esclusivo interesse degli studenti e delle loro famiglie. È su questi presupposti che lavoreremo per una scuola che torni a essere un vero ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno”.

Il merito: "Un valore costituzionale"

"I primi giorni del mio incarico - aveva evidenziato in quell'occasione - sono stati tutti assorbiti dall’impostazione del lavoro che ci attende perché, a maggior ragione nell’attuale momento storico, non c’è tempo per polemiche. Oggi, che il Presidente del Consiglio ha esposto le linee programmatiche del governo, tengo a evidenziare che il Merito, che il governo medesimo ha voluto aggiungere nella denominazione del Ministero dell'Istruzione, è anzitutto un valore costituzionale, chiaramente affermato e declinato dall'articolo 34 della Costituzione".

