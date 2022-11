Decreto rave, Letta: "Pretesto per punire chi manifesta, il governo lo ritiri". Salvini: "Indietro non si torna"

«La norma anti-rave illegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche». E’ quanto fanno sapere fonti del Viminale. Una norma, precisano sempre dal ministero dell’Interno, «che non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle Istituzioni».

La precisazione arriva dopo la polemica sollevata oggi dalle opposizioni. «Il Governo ritiri il primo comma dell’art.434 bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I rave non c'entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione. #NoArt434bis». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. «NO. Il #raveparty di Modena è stato gestito bene, con le leggi vigenti. Le nuove norme che avete voluto con decreto legge non sono contro «i raveparty abusivi». Suonano come limite alla libertà dei cittadini e minaccia preventiva contro il dissenso. #TornateIndietro #NoArt434bis» continua ancora Letta.

Immediata la replica di Salvini: «Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e #raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano": lo twitta il vicepremier Matteo Salvini replicando al tweet in cui il segretario del Pd Enrico Letta chiede all’esecutivo di ritirare la norma sui rave party.

Ordine avvocati Milano: "Norma pericolosissima"

Un reato «pericolosissimo» quello di invasione arbitraria di terreni o edifici contenuto nel decreto presentato ieri dal governo. Così lo definisce all’AGI il presidente della Camera Penale di Milano, Vinicio Nardo sottolineando che ancor più preoccupante della nuova norma è il contesto da cui è scaturita «sull'onda emotiva di un rave party in cui, tra l’altro non è successo niente di grave». La pericolosità deriverebbe dal fatto che «si gioca col fuoco poiché si parla genericamente di "invasione di edificio altruì" e non per forza va applicata ai ravers ma anche ad altri assembramenti mettendo a rischio la libertà di riunirsi prevista dalla Costituzione».

Per Nardo comunque non siamo di fronte a situazioni nuove: «Sono schemi visti con tutte le forze politiche, mi viene in mente Renzi che nel suo primo discorso da premier invocò il reato di omicidio stradale quando sarebbero bastate le norme esistenti per disciplinare la materia, così come nel caso dell’occupazione abusiva di un edificio». «Questa sui rave è una norma che ha il requisito della vaghezza e mette a rischio il diritto costituzionale, vediamo se nell’applicazione pratica verrà chiesto l’intervento della Consulta - prosegue -. Oltre che pericolosa mi viene da definirla ridicola proprio per il problema culturale che la legge viene fatta sulla montatura di un episodio che, in questo caso, non ha provocato nessuno sgombero». Bene invece per il legale il rinvio della riforma Cartabia che dovrebbe permettere di scrivere «le norme transitorie necessarie per applicarla». «Non è pensabile che sia, come spesso accade, la giurisprudenza a dire come si applicano le leggi, c'è un’inversione del rapporto che non è accettabile. In un sistema sano, la legge precede la giurisprudenza. Mettiamoci in testa di scrivere le norme che mancano in questi due mesi. Se non lo si dovesse fare, sarebbe una partenza "a gambero" per la nuova classe politica».

