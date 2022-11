L'omicidio Boiocchi, capo ultrà dell'Inter: individuato chi ha provocato il deflusso dalla curva

La Digos di Milano ha individuato alcuni ultras che hanno provocato il deflusso dal secondo anello Verde di San Siro durante l’intervallo di Inter-Sampdoria in «omaggio» del leader della Curva Nord Vittorio Boiocchi, ucciso poco prima in un agguato sotto casa. E’ quanto comunica in una nota la questura del capoluogo lombardo. Inoltre dall’analisi delle telecamere di sorveglianza dell’impianto è stata isolata la posizione di un altro ultrà responsabile di aver usato violenza verso un tifoso che esitava a lasciare lo stadio. Altri approfondimenti sono in corso su due persone che hanno contattato il 112 per lamentare, un’ora circa dopo i fatti, di essere stati allontanati dagli spalti. Infine i poliziotti della Digos sono al lavoro per rintracciare alcuni degli autori delle segnalazioni sui social per chiarire gli episodi lamentati, su quali al momento non sono state sporte denunce formali. Gli esiti delle verifiche - precisano da via Fatebenefratelli - saranno debitamente riferiti alla Procura e potranno essere oggetto di avvio delle procedure per l’emissione di provvedimenti di Daspo.

