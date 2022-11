Coronavirus, infermiera no vax reintegrata. Ma si mette in... ferie

Da oggi è stata reintegrata nel suo ruolo in ossequio alle nuove disposizioni del governo che ha deciso di anticipare la fine dell’obbligo vaccinale. Ma la coordinatrice infermieristica dipendente dell’Azienda Ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara resa nota in tutta Italia dalla manifestazione novax e no green pass in cui un anno fa i partecipanti, legati tra loro con un filo spinato, indossavano camicioni a strisce verticali che alludevano a quelli dei deportati nei lager, al lavoro oggi non si è presentata.

All’azienda ha fatto sapere di voler usufruire delle ferie. E sui suoi profili social ironizza sul fatto che per accedere al posto di lavoro dovrebbe sottoporsi ad un tampone. «Fatemi capire - scrive su Facebook - non sono più obbligata al vax ma devo fare il tampax». Dall’Ospedale di Novara - che a suo tempo aveva valutato anche la possibilità di una denuncia per danno d’immagine, al momento non arriva nessun commento».

