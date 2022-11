Meloni: "Sui rave rivendico norma ma non si negherà dissenso". Giuristi perplessi

«E' una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia - dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità - non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. È giusto perseguire coloro che spesso arrivati da tutta Europa partecipano ai rave illegali nei quali si occupano abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe. Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare i cittadini che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso». Così la premier Giorgia Meloni su Fb.

Non lascia indifferenti i costituzionalisti il decreto legge che contiene la norma per contrastare i rave party messo a punto dal prefetto Matteo Piantedosi, il ministro dell’Interno che si è subito imbattuto nella grana del raduno con musica techno convocato in chat con arrivi dall’estero svoltosi in un capannone a Modena. Critica in parte il provvedimento il presidente emerito della Consulta Antonio Baldassarre, che plaude alla tutela degli spazi ma auspica la riscrittura del provvedimento per via delle pene eccessive.

Pollice verso, invece, dal costituzionalista della Università di Roma La Sapienza Gaetano Azzariti. «C'è un elemento positivo in questo decreto ed è quello della tutela dello spazio, sia che queste manifestazioni si svolgano in una proprietà privata che in un luogo pubblico di proprietà patrimoniale - dice Baldassarre - E occorre chiarire bene che per luogo pubblico, ad esempio, si intende il Palazzo della Provincia ma non la piazza antistante che invece è demaniale e dunque è sempre possibile tenerci manifestazioni con il preavviso. Questo lo ha stabilito la Corte Costituzionale e quindi non vedo rischi per lo svolgimento di manifestazioni politiche o sindacali». Ad avviso del costituzionalista, però, il decreto «è da riscrivere senz'altro nella parte che riguarda le pene fino a sei anni: si tratta di un massimo troppo alto che è anticostituzionale e verrebbe bocciato dalla Consulta». «E' una pena sproporzionata rispetto al reato - ribadisce - ed è stata concepita in maniera così elevata per assoggettare a intercettazioni gli organizzatori». Ma i rave party, conclude Baldassarre, «in fin dei conti sono dei ragazzi che si mettono d’accordo sui social su dove vedersi e dunque credo che questo decreto vada un po' riscritto».

Critico su tutta la linea, invece, Gaetano Azzariti. Innanzitutto, dice, mancano «i requisiti di straordinaria necessità e urgenza rispetto alla questione rave party» in quanto «parliamo di un caso di attualità» che, «tra l’altro, è stato risolto - si potrebbe dire a manifestazione dell’inutilità di questa previsione - con gli strumenti ordinari di convinzione». Poi, aggiunge il costituzionalista, non ci sono certezze «sul fatto che queste misure non saranno applicate alle manifestazioni politico-sindacali», nonostante le rassicurazioni dell’esecutivo. «Ma non sarà il governo a deciderne l'applicazione: saranno prefetti e giudici», fa presente Azzariti. «Saranno i pubblici ministeri - prosegue il professore - a valutare caso per caso: un raduno sindacale, degli universitari che manifestano in università, pensiamo a Scienze Politiche a Roma, ma anche l’occupazione di uno stabile da parte di persone in emergenza abitativa». Quanto alla questione delle intercettazioni, un punto sul quale si sono registrate voci critiche nello stesso governo, Azzariti ritiene che "al momento, le intercettazioni potenzialmente si applicano": si tratta di uno strumento di indagine previsto «per reati con pena superiore a 5 anni e qui la pena massima è di sei anni». Così il docente spera che il decreto non venga convertito, almeno non così com'è. «In ultima istanza - conclude - ci sarà la Corte Costituzionale che potrebbe poi pronunciarsi: la norma appare in conflitto con l’articolo 17 della Costituzione sul diritto di manifestare».

