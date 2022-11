"Il professore mi ha fatto avances", è bufera in un liceo di Roma

«Mi ha scritto per una settimana. Il tono dei messaggi era molto confidenziale e amichevole: voleva che gli dessi del tu, mi chiedeva di uscire a bere e che mi avrebbe accompagnato lui, insisteva a volere che ci tenessimo in contatto anche dopo la scuola». Così la studentessa 16enne del liceo Pilo Alberelli di Roma, racconta di presunte avances da parte di un suo professore. Ed è l’ennesima bufera in un liceo romano che vede protagonista il rapporto non proprio trasparente tra un docente e uno studente.

La ragazza avrebbe ricevuto i messaggi equivoci da un docente di Latino e Greco verso la fine dello scorso anno scolastico: «Quando mancavano poche settimane alla fine della scuola mi ha scritto prima su Instagram poi su WhatsApp», ripete la sedicenne che oggi ha deciso di raccontare la sua storia. «Non mi ero resa conto della gravità della situazione» ma ora «avendo saputo che è successo con altre ragazze del mio liceo e sapendo che potrebbe risuccedere nella nuova scuola dove quel prof sta ora, ho capito che è importante parlarne». La vicenda dei presunti approcci opachi del prof verso l’alunna, anticipata da Repubblica, mette il liceo nella bufera e ora gli altri studenti dell’istituto si stringono alla compagna. I ragazzi del collettivo del Liceo Albertelli lanciano così l'hashtag #vittimemai e denunciano che il caso non è isolato perché le presunte avances sarebbero state fatte «ai danni di diverse studentesse minorenni». «Questi inviti reiterati, velati, minimizzati negli effetti o negati dallo stesso professore, mostrano l’evidente uso da parte del prof della propria posizione di superiorità per relazionarsi con le ragazze, sfruttando la loro situazione di ricattabilità e confusione nei suoi confronti», spiegano dal Collettivo. Le presunte avances avrebbero sorpreso anche i colleghi del prof. La vicenda sarà all’ordine del giorno nel Collegio docenti previsto proprio per domani e indetto inizialmente per discutere della recente occupazione della scuola. Si attende anche una presa di posizione del dirigente scolastico in questi giorni impegnato all’estero con i viaggi d’istruzione. La ragazza intanto medita la denuncia. Per ora, dopo avere informato la famiglia, dice di volere fare «una denuncia politica: questa faccenda è figlia di maschilismo e oppressione sistematica e intrinseca anche nella scuola che noi studenti viviamo sempre di meno come un posto sicuro che aiuta ad emanciparci».

