Los Angeles, l'auto prende fuoco in strada. Morto il ristoratore Andrea Bullo e il figlio Dan di 13 anni

Terribile incidente stradale in California. A perdere la vita due italiani, il ristoratore Andrea Bullo e il figlio Dan di 13 anni. La tragedia è avvenuta a Woodland Hills, lungo la Mulholand Drive nel distretto di Los Angeles. Bullo e il figlio erano a bordo della loro auto quando un'altra autovettura li ha tamponati, provocando l'incendio che ha portato alla tragica morte dei due malcapitati.

Originario di Murano (in Veneto) era partito a 20 anni alla volta dell'America e da solo con tenacia e determinazione ha coltivato la propria passione. Ha iniziato come cameriere e poi nel 2001 ha aperto il suo ristorante, il Moonshadows Malibu. Il suo locale ha avuto successo sin da subito, meta di vip italiani come Vasco Rossi e di tanti veneti emigrati.

© Riproduzione riservata