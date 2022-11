Meteo, maltempo in arrivo: pioggia, vento, neve e tracollo termico fino a domenica

Pioggia, neve e vento fino a domenica. Cambia tutto in poche ore, con un ciclone che scatenerà anche venti di burrasca. Una situazione meteo «potenzialmente pericolosa, associata a piogge intense, raffiche di vento, mareggiate e persino la neve che torna sulle Alpi dopo un anno». Sono le previsioni de «Il Meteo.it». "Con il ciclone in transito da nord a sud - spiega Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito - avremo maltempo diffuso e fenomeni che in Italia non vedevamo da mesi. Per molte persone sarà strano aprire di nuovo gli ombrelli o mettersi le giacche pesanti: al sud insiste ancora una fase calda e soleggiata ed anche oggi le massime saliranno fino a 28/29 gradi sulle isole maggiori e localmente in Calabria».

Ma nelle prossime ore «una massa d’aria polare marittima, direttamente dal nord Atlantico, entrerà nel Mediterraneo attraverso la cosiddetta Porta del Rodano, cioè dalla Francia. L’aria fredda - prevede l’esperto - impatterà sulle alte montagne della Corsica, innescando venti di Libeccio umidi verso il Golfo Ligure: una complessa interazione che vedrà proprio in Liguria un sensibile contrasto tra la massa d’aria fredda e la più tiepida acqua del mare; in sintesi tale processo causerà la formazione di un’area di bassa pressione in prossimità della città di Genova, detta appunto 'Genoa Low'».

Il ciclone 'Genoa Low', «porterà quindi inizialmente maltempo al nord-ovest con piogge intense e le prime nevicate sulle Alpi oltre i 1800 metri. Venerdì prossimo, avremo le condizioni più estreme al centro-nord con precipitazioni abbondanti, nevicate fino ai 1400-1500 metri, acqua alta a Venezia e venti fortissimi».

In seguito, nel weekend il ciclone si porterà velocemente verso il Sud dove «è previsto - spiega il Meteo.it - un tracollo termico: si tratterà di una tregua perchè forse la prossima settimana tornerà il bel tempo ed il clima mite».

Nel dettaglio

Venerdì: al Nord, maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1400-1500 metri. Centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Sud: entro sera peggiora fortemente ovunque.

Sabato: al Nord: sole, ma freddo al mattino. Centro: maltempo sulle Adriatiche. Sud: maltempo, arriva l’autunno.

Tendenza: domenica ancora maltempo al sud, in seguito possibile Novembrata di San Martino con sole e temperature miti per una settimana.

