Resta bloccato fino all’ascella nel water della discoteca: stava cercando di recuperare un dente

Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri notte in una discoteca di Torino. Un uomo di 46 anni, di nazionalità peruviana, è rimasto bloccato nel bagno alla turca di un locale notturno del capoluogo piemontese. Finora sembrerebbe tutto normale, o quasi. Il malcapitato è rimasto bloccato con tutto il braccio fino all'ascella nel tentativo di recuperare un dente che aveva perso.

Per liberare l'uomo i vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo in un difficile e delicato intervento al pari dei sanitari della Croce Reale di Venaria Reale. I soccorritori per liberare l'uomo hanno dovuto distruggere il bagno. Al termine dell'operazione, il 46enne è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco per gli accertamenti del caso. Alla fine il dente non è stato ritrovato, ma come riporta Torino Today i gestori del locale potrebbero addebitare all'uomo l’importo del bagno da ricostruire.

© Riproduzione riservata