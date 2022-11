Scomparso elicottero in Puglia: a bordo 7 persone (2 dell'equipaggio). In servizio sulla tratta Foggia-Isole Tremiti

Sono sette le persone, e tra loro due bambini, a bordo dell'elicottero della ditta Alidaunia di Foggia scomparso dai radar verso le 10.30 di questa mattina. L'elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. A bordo ci sono due membri dell’equipaggio e 5 passeggeri tra cui i due bambini. Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano.

Anche l’Aeronautica Militare partecipa alle ricerche dell’elicottero decollato dalle Isole Tremiti. Un HH139 dell'84° CSAR del 15º Stormo si è alzato in volo da Gioia del Colle (Bari) per dirigersi nella zona da dove l’elicottero ha perso il contatto radio. Sulla zona squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara

L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea: servizi di trasporto aereo (passeggeri e/o merci, lavoro aereo come riprese aerofotocinematografiche o televisive, rilevamenti, osservazioni, trasporto carchi sospesi, spargimento sostanze), ditta di manutenzione aeromobili, fornitore di servizi di progettazione modifiche strutturali aeromobili ed infrastrutture aero-eliportuali, handling, antincendio, bunkeraggio, gestione elisuperfici, security, safety ed altro. Ma soprattutto, è l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d’Italia. La base di armamento di Foggia, SS. 673 km 19, dispone di un hangar per la manutenzione e l’hangaraggio degli aeromobili. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, nel periodo estivo anche sabato e domenica.

