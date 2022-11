Muore soffocato da un boccone di mozzarella: tragedia in provincia di Salerno

Tragedia a Cetara, in provincia di Salerno. Un uomo di 61 anni è morto soffocato ieri mentre mangiava un boccone di mozzarella. Si chiamava Alfonso Romano, padre di due figli. L'uomo era a pranzo a casa del fratello, quando ha dato segni di soffocamento dopo aver ingerito un boccone di formaggio fresco.

Il fratello ha tentato di aiutarlo senza riuscirci, per questo è corso sul balcone di casa chiedendo a gran voce aiuto a vicini e passanti. Arrivate due ambulanza del 118, il personale medico sanitario ha prestato i primi soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

