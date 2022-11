Suicida a 24 anni per una "finta" fidanzata, trovato morto l'uomo che lo ha raggirato

È stato trovato morto nella sua casa a Forlimpopoli Roberto Zaccaria - come si legge su Fanpage - il 64enne che era finito al centro di un servizio delle Iene per aver ingannato il 24enne Daniele, morto suicida a settembre del 2021, fingendosi la sua fidanzata.

L'uomo è morto questa mattina e sono in corso le indagini per capire cosa sia successo, anche se i primi rilievi effettuati fanno pensare ad un suicidio.

Per la morte del giovane Daniele, l'uomo era stato condannato a una sanzione di 825 euro, ma nei giorni scorsi. "Ad oggi – aveva detto il signor Roberto -, l’uomo responsabile di tutto questo si trova a piede libero, si sveglia ogni mattina e se ne va per le vie del suo Paese, come se nulla fosse accaduto. Non avrò più indietro Daniele, nel frattempo, colui che ritengo il responsabile di questo tragico evento è libero e i carabinieri hanno addirittura scoperto che ha continuato con questo gioco sporco".

