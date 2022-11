Vigevano, bimba di 4 anni resta accanto alla mamma morta per tutta la notte: "Dorme, non la svegliate"

Era convinta che la sua mamma stesse dormendo. In realtà la donna, una 40enne, era morta nel sonno ma la bimba di 4 anni le è rimasta accanto per tutta la notte. E quando i parenti sono arrivati di pomeriggio nell'appartamento di Vigevano, facendo la drammatica scoperta, la bimba ha chiesto loro di non fare rumore: "Non svegliate la mamma" avrebbe sussurrato.

I familiari, secondo quanto riferisce la "Provincia pavese", erano allarmati in quanto la donna da ore non rispondeva al cellulare. Sarebbe deceduta nel sonno.

