Avrebbe dato una «canna» ai suoi allievi minorenni, professoressa rischia il processo a Latina

Avrebbe dato una «canna» ai suoi allievi minorenni. Per questo la professoressa Alessia Nisticò, insegnante di laboratorio tecnico professionale di acconciatura, comparirà il prossimo 25 gennaio davanti al giudice per l’udienza preliminare di Latina. Contro la prof i racconti di alcuni studenti del corso di formazione professionale: una riferì che era andata con altri compagni a casa della prof, che questa le aveva dato una "canna" e che si era sentita male. Altri riportarono che la prof aveva detto in aula di fare uso di sostanze stupefacenti. Proprio per le testimonianze raccolte la docente ora rischia il processo.

