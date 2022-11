“La selezione dei migranti la fanno già gli scafisti”: la bordata del ministro Nordio

«La selezione dei migranti non è fatta in base ai loro interessi ma a quelli degli scafisti che li portano. I poveri tra i poveri, vecchi, malati, moribondi, rimangono lì. Quelli che vengono in Italia possono permettersi di pagare dai 2 ai 5 mila euro a queste organizzazioni che li trasportano. Noi li prendiamo non perché siamo buoni ma perché siamo rassegnati». Lo ha detto a Treviso il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «Se fossimo buoni - ha aggiunto - prenderemmo i più poveri tra i poveri e i malati tra i malati».

