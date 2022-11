Reddito cittadinanza, Durigon (Lega): "Basterà rifiutare un lavoro per cancellarlo"

Il Reddito di cittadinanza non sarà a vita ma sarà rinnovabile per periodi sempre più brevi e con un assegno a scalare. Inoltre chi rifiuterà anche una sola offerta di lavoro perderà il sussidio. Lo spiega il Corriere della Sera in un articolo che riporta le parole del sottosegretario al Lavoro, il leghista Claudio Durigon.

La proposta della Lega, secondo il sottosegretario, «è più morbida di altre che circolano nella coalizione, ma si muove nello stesso solco» e il punto di partenza è che «il sussidio non può essere a vita. Va fissato un termine oltre il quale non si può andare, un pò come con la Naspi», l’indennità di disoccupazione. Un percorso «ragionevole», secondo Durigon, "prevede, dopo i primi 18 mesi di Reddito, che si possa andare avanti al massimo per altri due anni e mezzo, ma con un décalage».

Come cambierebbe

In sostanza dopo i primi 18 mesi, se la persona non ha trovato un lavoro, viene sospesa dal sussidio e inserita per sei mesi in un percorso di politiche attive del lavoro. Se dopo 6 mesi la persona è ancora senza lavoro, potrebbe ottenere di nuovo il Rdc, «ma con un importo tagliato del 25% e una durata ridotta a 12 mesi», durante i quali continuerebbe a fare formazione. Se anche dopo questo periodo il beneficiario non è entrato nel mercato del lavoro, verrà sospeso per altri sei mesi, passati i quali potrà chiedere per l’ultima volta il Rdc, questa volta «solo per sei mesi e per un importo decurtato di un altro 25%. Prenderà cioè la metà di quanto prendeva all’inizio».

La riforma prevederà poi che si decade dal diritto al reddito anche rifiutando una sola offerta congrua di lavoro, oggi sono due.

Da questa stretta verrebbe colpito «un percettore su tre del Rdc», dice Durigon. Infine, c'è il versante dei controlli.

"Pensiamo - dice il sottosegretario - che il sistema non debba più essere gestito centralmente dall’Inps ma sul territorio dai Comuni, che conoscono meglio le reali situazioni di povertà».

Melchiorre (FdI): simbolo fallimento, Governo volterà pagina

"Mentre Giuseppe Conte e il M5S continuano a difendere il reddito di cittadinanza, le Procure contabili di mezza Italia sono pronte ad agire in giudizio per perseguire chi indebitamente e illegalmente ha goduto di questa misura, sperperando miliardi di euro che invece sarebbero potuti servire per sostenere le nostre imprese e famiglie ridotte allo stremo. Come abbiamo ripetuto in campagna elettorale il reddito di cittadinanza va rivisto, garantendo a chi non può lavorare il sostegno necessario, mentre a chi lo è va data l'occasione per ritornare nel circuito del lavoro. Dopo aver voltato pagina sul piano della lotta alla mafia con la conferma dell'ergastolo ostativo, sul fronte della sicurezza su rave party e sbarchi, il governo Meloni con la stessa forza metterà fine a un sistema che, anzichè abolire la povertà, si è rivelato il simbolo del fallimento della stagione di governo grillina". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre.

Reddito: Gdf Ascoli, scoperte frodi per 197mila euro

La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scovato 39 soggetti risultati illecitamente beneficiari del reddito di cittadinanza. La frode accertata è stata quantificata in 197mila euro a cui si aggiungono 260mila euro di ulteriori contributi per i quali è stata chiesta l'immediata interruzione dell’erogazione scongiurando così l'aggravarsi del danno per il bilancio pubblico. Il Reddito di cittadinanza può essere richiesto solo con la sussistenza dei necessari requisiti del richiedente sia di carattere economico che relativi alla cittadinanza, residenza e soggiorno nonché di non essere stato sottoposto a misura cautelare personale e condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta, per una serie di delitti (articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale). Proprio la mancanza di alcuni di questi requisiti è stata contestata dalle Fiamme gialle ascolane a soggetti che hanno illecitamente richiesto e ottenuto il sussidio economico statale. Irregolarità sono state riscontrate nel 100% dei casi controllati e il 73% delle stesse sono state contestate a soggetti stranieri - prevalentemente romeni e nigeriani - che hanno falsamente dichiarato nella domanda presentata di essere residenti in Italia da più di dieci anni e in modo continuativo negli ultimi due.

© Riproduzione riservata