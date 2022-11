Milano, investito dal tram mentre era in bici: tragica morte per un 14enne

Un ragazzino è morto dopo essere stato investito da un tram a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.10 in via Tito Livio. Da una prima ricostruzione sembra che il quattordicenne fosse in bicicletta quando è stato colpito sui binari dal mezzo ed è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118. Il giovane è stato estratto ma per lui non c'era più nulla da fare. I rilievi e gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.

