Si tolse la vita dopo video hot. Assolto Sergio Di Palo, ex di Tiziana Cantone

Sergio Di Palo, fidanzato di Tiziana Cantone, la ragazza che si è tolto la vita il 13 settembre del 2016 dopo la pubblicazione di un video mentre faceva sesso, è stato assolto a Napoli. Il pm Valeria Sico aveva chiesto la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione per la accuse di falso e simulazione di reato.

A decidere è stato il giudice monocratico Dario Gallo, delle V sezione penale. Assolto «perchè il fatto non sussiste» dal reato di falso, «perchè il fatto non costituisce reato» dalla calunnia e per mancanza di querela dall’accesso abusivo a sistema informatico. Secondo i pm, Di Paolo con Tiziana Cantone avevano accusato cinque ragazzi della provincia di Salerno, cui Tiziana aveva inviato video intimi, di averli divulgati anzichè tenerli per sè, come lei aveva chiesto. I cinque però sono stati prosciolti. Il falso e la simulazione di reato si riferivano alla falsa denuncia di smarrimento del telefonino fatta da Tiziana nell’aprile del 2015.

© Riproduzione riservata