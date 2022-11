Covid, il ministro Schillaci: "E' importante proseguire la campagna vaccinale"

«Voglio ricordare in questa sede l’importanza di proseguire con la campagna vaccinale contro il Covid e contro l’influenza stagionale. Soprattutto per assicurare un alto livello di copertura dei fragili». Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo in videocollegamento con la presentazione del XVII rapporto Meridiano Sanità.

«La pandemia, nella sua tragicità - aveva spiegato in precedenza il neoministro già medico e rettore di Tor Vergata -, ha rimesso la salute al centro dell’agenda politica. Ora, superata la fase emergenziale, guardiamo oltre. Che significa ridurre le disparità territoriali nell’erogazione dei servizi o diminuire i tempi di attesa. E’ importante che l’attenzione sulla salute resti alta e che le risorse siano adeguate. Siamo consapevoli del momento difficile che il Paese sta vivendo a causa dell’impennata dei prezzi e, in questo quadro, assume ancora più rilievo il Pnrr» ha concluso Schillaci.

"Superata l'emergenza, ora risolvere le criticità"

«La pandemia ha rimesso la salute al centro dell’agenda politica ma anche economica e sociale. Oggi, superata fase emergenziale dobbiamo guardare oltre e lavorare per risolvere criticità strutturali che l’emergenza ha portato alla luce». Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Forum di Merdiano Sanità. «Abbiamo di fronte sfide importanti: quella - ha sottolineato Schillaci - della cronicità legata all’invecchiamento della popolazione, la sfida della sostenibilità economica garantendo un’assistenza equa, la sfida One health». Ora bisogna risolvere le criticità strutturali e questo, ha spiegato il ministro, «significa ridurre le disparità territoriali nell’erogazione dei servizi, diminuire i tempi di attesa per l’erogazione di molte prestazioni, potenziare la prevenzione, rafforzare e valorizzare il personale del Ssn anche alla luce del potenziamento dell’assistenza territoriale».

© Riproduzione riservata