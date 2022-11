Immigrazione, ong a Salvini: "Non è vittoria". Francia: "L'Italia rispetti gli impegni"

"Nonostante più di 30 richieste per un luogo sicuro, non abbiamo ricevuto risposte. Ci siamo trovati obbligati a chiedere assistenza alla Francia e in questo momento la nostra nave si sta dirigendo verso Marsiglia dove arriverà grossomodo venerdì". Così Alessandro Porro, presidente Italia di SOS Mediterranee, ospite di "105 Kaos" su Radio 105. All’affermazione di Matteo Salvini "L'aria è cambiata", Porro risponde così: "Gli rispondo che non dovrebbe essere molto contento dell’aria che è cambiata perché questa non è una vittoria per l’Italia: si è arrivati a questa situazione perché l’Italia ha violato delle leggi marittime internazionali e umanitarie, ci sono state violazioni in Sicilia che più avanti pagheremo care dal punto di vista legale".

"Ci sono varie convenzioni firmate da tantissimi Paesi tra cui l’Italia come la convenzione di Amburgo, la convenzione di Londra che regolano quello che succede in mare in caso di emergenza e dicono che i capitani devono procedere alla massima velocità per fare i soccorsi - e questo lo facciamo - che gli stati costieri devono partecipare a realizzare dei sistemi di sbarco che siano rapidi, prevedibili e vicini e che devono essere in un posto sicuro e che le persone che arrivano devono poter sbarcare in un luogo sicuro in cui i loro diritti non vengano lesi e invece in questi giorni in Sicilia sta succedendo che delle persone vengono selezionate, tu sì tu no tu sì tu no, e questo è una cosa gravissima e ci fa dire che in questo momento l’Italia non è un posto sicuro in cui i diritti fondamentali sono rispettati. Non è una vittoria".

Francia, "L'Italia rispetti gli impegni europei"

L’Italia deve «svolgere il suo ruolo» e «rispettare gli impegni europei» accogliendo la nave Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. Lo afferma il portavoce del governo francese Oliver Véran. «La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane, ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani che sono, di fatto, i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria», ha sostenuto Véran, aggiungendo che «l'attuale atteggiamento del governo italiano, e in particolare le dichiarazioni e il rifiuto di far attraccare questa barca» è «inaccettabile»

Prima notte senza migranti a bordo delle Ong a Catania

Prima notte senza migranti a bordo per le due navi di Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate, rispettivamente, da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del Comune, il Palaspedini, accanto allo stato Angelo Massimo. Geo Barents, ha annunciato ieri il capo missione Juan Mattias Gil, dopo un giorno di riposo e «il tempo di fare rifornimento», "ritornerà in mare a salvare vite umane» nonostante il decreto ministeriale sulle ong perché, ha spiegato, «non ci possiamo fermare». La posizione di Sos Humanity sarà resa nota oggi durante una conferenza stampa prevista per le 11 al molo di Levante. La Cgil Sicilia, invece, ha annunciato che non si terrà il presidio di protesta 'Facciamoli scenderè che era stato annunciato per le 17 oggi nel porto di Catania a sostegno delle due navi ong.

© Riproduzione riservata