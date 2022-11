Omicidio Diabolik, il proiettile che ha ucciso il capo ultrà della Lazio era in dotazione della Polizia

Diabolik è stato ucciso da un proiettile in dotazione al reparto Scorte della Polizia. Una notizia che scuote la Capitale e apre un'ulteriore finestra sull'omicidio dell'ex capo ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli (per il quale è stato condannato Raul Esteban Calderon). Il mistero s'infittisce, come rivela Il Messaggero: negli atti giudiziari, infatti, è precisato che il proiettile 9x19 parabellum è un munizionamento da guerra in uso alle forze di polizia, lotto 33/16 assegnato, appunto, al reparto scorte del Viminale.

© Riproduzione riservata