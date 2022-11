Terremoto nelle Marche, una scossa di magnitudo 5.7 fa tremare il centro Italia

Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi. La scossa avvertita nell’Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall’Ingv al largo della costa marchigiana pesarese. E’ stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

Una sequenza di tre scosse è stata avvertita a Roma, Firenze, in Emilia Romagna e fino al Trentino Alto Adige e Veneto. Al momento non si registrano danni a cose o persone. "Con la nostra sala operativa regionale - fa sapere il presidente della Regione, Eugeno Gini, stiamo verificando la situazione».

Traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche dopo le forti scosse. Ai vigili del fuoco arrivate anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci. Intanto molti sono scesi in strada e c'è molta paura tra la popolazione.

