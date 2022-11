Fiumi di droga dalla Spagna all'Italia, sei tonnellate di marijuana e hashish: 42 misure cautelari

Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito misure cautelari, nell’ambito di un’inchiesta della Dda milanese, a carico di 42 persone, italiani, spagnoli e albanesi, tra cui uno con precedenti per associazione mafiosa, per traffico internazionale di droga. Sarebbero state movimentate, dalla Spagna verso la Lombardia, oltre sei tonnellate di marijuana e hashish tra il 2019 ed il 2021. Sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, oltre a mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. Gli incassi illeciti venivano trasferiti anche col sistema della cosiddetta "hawala".

Negli atti citato anche il cantante Sfera Ebbasta: non è indagato

Negli atti e, in particolare, nelle conversazioni intercettate nell’inchiesta su un vasto traffico di droga tra Spagna e Italia si parla, da quanto si è appreso, anche di una persona vicina a Sfera Ebbasta, il noto trapper 29enne, e di un’altra che cura gli interessi di Izi, altro rapper 27enne. Entrambi non sono indagati. Dalle carte dell’inchiesta emergono due riferimenti nelle conversazioni in cui degli indagati parlano di una persona vicina a Sfera Ebbasta, come possibile "cliente", e di un’altra che cura gli interessi di Izi. Stando a quanto precisato, però, si tratta di riferimenti 'de relatò, contenuti nell’ordinanza cautelare, ed entrambi gli artisti non sono indagati.

