Ponte sullo Stretto, Salvini pronto a chiedere i fondi all'Ue per finanziare l'opera

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiederà fondi all’Ue per finanziare la costruzione del Ponte sullo Stretto in vista del Consiglio dell’Unione Europea dei ministri dei Trasporti in programma per il 5 dicembre a Bruxelles. Lo affermano fonti vicine al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini secondo le quali il ponte tra Sicilia e Calabria «dovrà beneficiare di finanziamenti diretti dell’Europa».

Al momento - spiegano le stesse fonti - è in fase di discussione il regolamento europeo sui corridoi di trasporto: il collegamento tra Calabria e Sicilia è inserito come progetto in fase di studio. Il dicastero di Porta Pia sta elaborando una serie di osservazioni al Regolamento europeo, in parallelo con l'esame del Parlamento. Per auspicare il finanziamento, il gruppo ID al parlamento europeo del quale fa parte la Lega - ha presentato anche un emendamento ad hoc per inserire il collegamento stabile tra Villa San Giovanni e Messina tra i c.d. "missing link". ferroviari e stradali da finanziare.

Siracusano: "Bellissima notizia, ponte nostra battaglia storica"

«L'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che chiederà formalmente all’Unione europea fondi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta una bellissima notizia per la Sicilia, per la Calabria, e per l’intero Paese. Con il centrodestra al governo si fa sul serio. Il Ponte sullo Stretto è una battaglia storica per Forza Italia e per il presidente Silvio Berlusconi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sostiene convintamente quest’opera, e i primi passi del ministro Matteo Salvini sono davvero incoraggianti. Il progetto esistente, già vidimato anni fa dall’Ue, va solo aggiornato e potrebbe immediatamente essere cantierabile. Il Ponte porterebbe lavoro, sviluppo, turismo, e sarebbe un incentivo strutturale e culturale per far crescere interi territori del Meridione. Abbiamo un’opportunità storica per colmare il gap intrastrutturale tra il Sud e il resto d’Italia e per concorrere a rendere il Mezzogiorno la porta del Paese e dell’Europa sul Mediterraneo. Avanti così». Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

Il sindaco di Messina Basile: "Salvini ascolti anche noi primi cittadini"

«Spero che dopo avere incontrato i presidenti delle Regioni di Sicilia e Calabria il ministro Salvini abbia un incontro anche con i sindaci di Messina e Reggio Calabria che sono i territori interessati alla costruzione del ponte sullo Stretto. Ho sempre dichiarato, anche in campagna elettorale, di essere favorevole alla al ponte, una infrastruttura che è importante per la Sicilia e per la Calabria». Così, ad AGI, il sindaco di Messina Federico Basile parlando dell’intenzione del Mit di ottenere i finanziamenti a Bruxelles per la realizzazione del ponte sullo Stretto. «Sono contento che ci sia una interlocuzione per portare avanti il progetto - aggiunge - ma oltre al Ponte ci sono anche opere di compensazione che occorre fare e al di là delle forme di finanziamento: è un appalto che avrà un effetto nella conformazione del territorio. Siccome questa è una città progettata senza il ponte bisogna vedere se questa progettazione deve essere modificata».

Dal Terzo Polo: "Salvini ogni giorno annuncia opere. Da annunci si passi ai fatti"

«Il governo è nato da poco e ogni giorno Salvini ha annunciato un’opera. Ponte sullo stretto, Gronda, infrastrutture per i porti. Noi le vogliamo tutte queste opere. Il punto è che tra qualche mese controlleremo se dagli annunci si passerà anche ai fatti . Per esempio sul Ponte di Messina Salvini chiede soldi all’Europa ma dovrà presentarsi con un progetto vero che definisca costi e iter. Quando sarà pronto? Perchè tra qualche mese in parlamento lo vorremo vedere e valutare. Progetti, non discorsi». Così la capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita

© Riproduzione riservata