Anziano attaccato da un cinghiale a Mantova, amputati il braccio destro e parte della gamba sinistra

Un anziano di 92 anni è stato caricato e azzannato da un cinghiale che si era introdotto nella azienda agricola del figlio. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona dove è arrivato in terapia intensiva. Il pensionato, come racconta il Corriere della Sera, ha subito due operazioni e l'amputazione del braccio destro e di parte della gamba sinistra.

Il fatto si è verificato oggi in un’azienda agricola di San Giovanni del Dosso, nel basso mantovano. L’anziano era in casa da solo quando ha sentito il cane abbaiare in continuazione. E’ uscito e ha visto un cinghiale sull'aia, arrivato dalla strada. L’animale selvatico, forse innervosito dal cane, appena l’uomo si è avvicinato lo ha aggredito mordendogli un braccio e una gamba. Il figlio e il nipote, di ritorno dai campi dove avevano appena terminato il lavoro, hanno visto l’anziano, sanguinante, a terra e l’animale che si stava allontanando. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il sindaco di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, ha diffuso una nota per mettere in guardia i concittadini soprattutto di notte quando si trovano in auto e, nel caso di un avvistamento di cinghiale, «di avvertire subito le autorità».

