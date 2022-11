Giornata mondiale dei Poveri, Papa Francesco: "Guardiamo a chi ha bisogno"

«Guardare ai fratelli e sorelle che sono nel bisogno, guardare questa civiltà di scarto, questa cultura dello scarto, che scarta i poveri, che scarta le persone con meno possibilità, che scarta i vecchi, che scarta i nascituri, questo che è tutto scarto... Guardando a questo che cosa sento io che devo vivere come cristiano questo momento?». Lo ha chiesto Papa Francesco parlando a braccio in un passo della sua omelia nella messa per la Giornata Mondiale dei Poveri. «C'è una vecchia tradizione - ha detto ancora il Pontefice -, anche qui nei paesini dell’Italia ancora qualcuno lo usa, nella cena di Natale lasciare un posto vuoto per il Signore che sicuramente busserà alla porta nella persona di un povero che ha bisogno». «Il tuo cuore ha sempre posto libero per quella gente? Il mio cuore ha un posto libero per quella gente o siamo tanto indaffarati con gli amici, gli eventi sociali, gli obblighi, mai abbiamo un posto libero per quella gente?», ha chiesto Francesco.

"E' terza guerra mondiale, chiediamoci cosa possiamo fare"

«Anch’io faccio questa domanda oggi: che cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guerra mondiale? Che cosa ci sta dicendo il Signore? Non fuggire farsi la domanda: cosa mi dice il Signore e cosa posso fare io di bene?».

"Non facciamoci incantare dalle sirene del populismo"

«Facciamo nostro l'invito forte e chiaro del Vangelo a "non lasciarci ingannare. Non diamo ascolto ai profeti di sventura; non facciamoci incantare dalle sirene del populismo, che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative. Non seguiamo i falsi messia che, in nome del guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi, condannando i poveri all’emarginazione

