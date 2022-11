Covid, verso l'addio ai tamponi: dopo 5 giorni di quarantena si potrà uscire di casa senza test

Cinque giorni di isolamento per gli asintomatici e cinque giorni anche per chi ha sintomi lievi se non si ha la febbre, ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei giorni successivi. Questo il parere che l'Istituto Spallanzani ha inviato al ministero della Salute per le nuove regole sull'isolamento per i positivi al Covid e che il ministero sta vagliando per le nuove normative. Raccomandazioni e non imposizioni dunque, fa sapere l'istituto romano, perché questo «è il momento della responsabilità». Il virus è meno aggressivo, ma serve grande senso di responsabilità. Nel suo parere l'Istituto sottolinea come «in molti Paesi è stato ridotto drasticamente il periodo di isolamento per le persone risultate positive». «Noi riteniamo - spiega ancora lo Spallanzani - che per gli asintomatici l'isolamento possa durare 5 giorni dalla positività, senza bisogno di un ulteriore test negativo».

E quindi questo potrebbe essere il nuovo indirizzo che il Governo si prepara a varare: l’isolamento domiciliare dovrebbe continuare a durare cinque giorni dalla scoperta della positività, ma si potrà uscire di casa senza bisogno di esibire un tampone negativo ma con l’accortezza di indossare la mascherina in caso di sintomi residui. In pratica per la “quarantena” da Covid ci si comporterà quasi come per una influenza con febbre, ma con qualche cautela in più. Questa in estrema sintesi l’ipotesi di «semplificazione» evocata proprio dal ministro della Salute Orazio Schillaci per l’isolamento domiciliare e in linea con un parere appena prodotto dall’Istituto Lazzaro Spallanzani. «Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale» ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento sulle vaccinazioni al Ministero della Salute.

