Vertice di Piantedosi con i capigruppo: ipotesi di confisca delle navi ong

Applicare alle ong una sanzione amministrativa, che consentirebbe anche la confisca delle navi, da preferirsi alle sanzioni penali che in passato non sembrano aver dato effetti. Questa, a quanto si apprende, la misura che sta valutando il Viminale in vista di nuovi provvedimenti, come emerso durante l’incontro sulla gestione dei migranti fra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e i capigruppo di FdI, Lega, Forza Italia e Noi moderati. Una riunione, spiegano fonti di maggioranza, utile anche a «compattare» i quattro partiti alla vigilia della informativa del ministro al Parlamento.

© Riproduzione riservata