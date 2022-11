Maltrattamenti su minori ad Ischia: arrestata una suora, altre tre sono indagate

Maltrattamenti a bambini in un istituto per minorenni. E’ una indagine dei carabinieri della Compagnia di Ischia, che hanno dato esecuzione a misure cautelari personali, emessa dal gip di Napoli, su richiesta dei pm della IV sezione Tutela delle fasce deboli della popolazione, nei confronti di 4 suore che devono rispondere, in concorso tra loro, di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata.

L’inchiesta è partita da una segnalazione di maltrattamenti ai danni di minori all’interno dell’Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme, nel quale sono ospitati under 18 in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari nonchè bimbi e adolescenti con rette pagate privatamente dai genitori.

Un filmato, girato da una minorenne ospite della struttura, riprendeva una consorella che, all’interno del refettorio, schiaffeggiava e tirava più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato, mentre altri bambini che la invitavano a fermarsi, dando anche uno schiaffo al fratello di 8 anni della piccola vittima intervenuto per difenderlo, facendogli uscire sangue dal naso. Le indagini hanno mostrato che la madre superiora che ha la direzione dell’istituto, insieme a tre suore, addette mensa e al doposcuola, sono le responsabili dei maltrattamenti, ricostruendo diversi episodi di sofferenze fisiche dei minori (tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani), che venivano privati dei telefoni cellulari per impedire riprese foto e video, con le aggravanti di abusare della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall’età delle vittime nonchè di commettere i reati all’interno di istituto di educazione e formazione. La suora ripresa nel filmato è in carcere, le altre 3 hanno divieto di dimora nel territorio in Campania.

© Riproduzione riservata