Karen Bass fa la storia, prima sindaca a Los Angeles. Battuto il miliardario Caruso

Prima donna e seconda afroamericana alla guida di Los Angeles. La democratica Karen Bass fa la storia battendo nella corsa a sindaco della metropoli l'italo-americano Rick Caruso che aveva speso 100 milioni di dollari per la campagna ed era sostenuto da personaggi come Elon Musk e Kim Kardashian. Al populismo del miliardario, ex repubblicano e neofita della politica che ha puntato sulla rabbia degli elettori e sugli attacchi ai salotti di Washington, i losangelini hanno preferito l’affidabilità e l’esperienza di un’attivista di lungo corso.

Chi è Karen Bass

Nata 69 anni fa proprio a Los Angeles, figlia di un postino e di una casalinga, Bass è entrata in politica giovanissima quando appena 15enne partecipò come volontaria alla campagna per le presidenziali di Robert Kennedy. Laureata in filosofia, master in medicina, a metà degli anni 70 è diventata uno dei leader della Brigata Venceremos, un gruppo pro-Cuba che organizzava viaggi dagli Stati Uniti all’isola, dove lei stessa è stata sette volte. Nel 2006 la tragedia più grande nella vita della neosindaca: la figlia Emilia muore assieme al marito in un incidente stradale. Cinque anni dopo Bass viene eletta per la prima volta al Congresso e quando Joe Biden ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca lei era una delle papabili vice-presidenti. Forte del sostegno del presidente, che l’ha chiamata per congratularsi, e della sua campagna a tappeto fra i sindacati, Bass l’ha spuntata contro Caruso per circa 50.000 voti diventando la prima donna e la seconda persona afroamericana sindaco della seconda città degli Stati Uniti dopo Tom Bradley, primo cittadino fra il 1973 e il 1993.

«Costruiremo una nuova Los Angeles», ha dichiarato al comizio la notte delle elezioni Bass che eredita una metropoli in forte crisi. La prima emergenza da affrontare è quella dei senzatetto, che continuano ad aumentare nonostante i miliardi di dollari spesi negli ultimi anni. Sono ormai oltre 40.000 i disperati che dormono sui marciapiedi della metropoli, dove quasi ogni giorno spunta una nuova tendopoli. E tra i cittadini cresce la paura per un aumento dei crimini e dei furti nelle case e nei negozi di lusso. «Risolveremo la questione dei senzatetto. Risponderemo con urgenza alla criminalità. La nostra città non sarà più insostenibile per le famiglie che lavorano. E sappiate questo: abbiamo già iniziato», ha scritto la neosindaca su Twitter subito dopo la vittoria. Bass dovrà anche trovare il modo di affrontare lo scandalo scoppiato nel consiglio comunale, dove il consigliere Kevin de Leon rifiuta di dimettersi dopo la diffusione di suoi insulti razzisti. De Leon è stato intercettato mentre con la presidente del consiglio comunale di Los Angeles, la democratica Nury Martinez, offendeva in maniera molto pesante il figlio nero di un loro collega bianco. Il procuratore generale della California ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, Martinez ha lasciato tutti i suoi incarichi mentre il consigliere continua a restare al suo posto, nonostante le pressioni anche da parte della Casa Bianca.

© Riproduzione riservata