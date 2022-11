Coronavirus, in una settimana aumentano i nuovi casi ma diminuiscono i decessi

In una settimana aumentano del 15% i nuovi casi di Covid in Italia e cresce dell’1,9% il tasso di positività, ma diminuiscono del 2,9% i decessi. In merito all’andamento epidemiologico, il ministero della Salute specifica infatti che nella settimana 11-17 novembre si registrano: 208.361 nuovi casi positivi con una variazione di +15,0% rispetto alla settimana precedente (n.181.197); 533 morti con una variazione di -2,9% sulla settimana precedente (549) e 1.193.523 tamponi con una variazione di +2, 9% rispetto a 7 giorni fa (n.1.159.602). Il tasso di positività è 17,5% con una variazione di +1,9% rispetto alla settimana prima (15,6%).

© Riproduzione riservata