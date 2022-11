Deriso e pestato a morte per un paio di occhiali: l'assurda fine di Cristian Martinelli a Casale Monferrato

Una violenza brutale e gratuita quella del gruppo che il 14 ottobre ha aggredito Cristian Martinelli, 34 anni, di Morano sul Po, picchiato in stazione a Casale Monferrato (Alessandria), poi morto in ospedale due giorni dopo. La dinamica, ricostruita dai carabinieri in conferenza stampa, restituisce uno spaccato di disagio su cui gli stessi investigatori chiedono di riflettere e intervenire. Il pestaggio inizia intorno alle 12,30 quando Cristian, dopo una visita medica, arriva in stazione per tornare a casa. Si imbatte nel gruppo, che conosceva, e con cui avrebbe già avuto screzi.

Deriso per i vistosi occhiali da sole griffati cui è molto affezionato - comprati con mamma Marinella al centro commerciale Cittadella qualche tempo prima - è spintonato sulla banchina del binario 1. «Non tormentatemi» la disperata richiesta del 34enne. «Questi sono i miei 'fratellì» la secca risposta della 21enne italiana, che lo insulta, minaccia e spintona, quasi come fosse un segnale che scatena la violenza. Proprio la giovane mantiene un atteggiamento protettivo verso il branco e minaccioso verso possibili interventi di difesa da parte di chi anche incidentalmente assiste.

Uno dei 3 marocchini - due fratelli sono già indagati per rissa - toglie gli occhiali colpendo la vittima con un pugno al viso, Cristian cade ed è accerchiato. Spunta anche una spranga di ferro con cui è ripetutamente colpito, poi nascosta dietro il chiosco automatico per le fotografie. Stremato, si allontana, cade sul binario, si rialza, va verso la banchina del binario 2, è di nuovo a terra, ritorna sul luogo dell’aggressione, entra nell’atrio della stazione, è di nuovo colpito per poi allontanarsi verso i giardini dove, notato da alcuni passanti, è soccorso per poi essere trasportato in ospedale.

