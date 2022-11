Docenti di sostegno: addio alle nomine da GPS. Spazio alle graduatorie regionali

Novità importanti per ciò che concerne l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno. La nuova procedura a carattere regionale - così come riporta il portale Orizzonte Scuola - sostituisce le assunzioni da GPS sostegno prima fascia che negli ultimi due anni sono state molto apprezzate dagli interessati.

Procedura

La procedura di assunzione relativa ai posti di sostegno residuati dalle immissioni in ruolo annuali sarà disciplinata tramite un decreto apposito che il ministero dell'Istruzione ha già pubblicato.

Il Decreto

La procedura si articola in:

costituzione graduatorie regionali; assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie; percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato; prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio; assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.

La graduatoria dunque sarà regionale, per cui il docente potrebbe essere chiamato in una provincia a lui non gradita.

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali saranno depennati in caso di:

mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell’incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);

mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è questo il caso di un aspirante che: presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l’incarico);

mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall’Amministrazione;

rinuncia all’incarico attribuito.

I docenti esclusi potranno inserirsi nuovamente nelle graduatorie regionali al prossimo aggiornamento (questa opportunità non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, i quali non potranno più iscriversi nelle graduatorie regionali anche in un'altra regionele).

