Manovra: Iva al 5% per prodotti infanzia e assorbenti. Decontribuzione per i neo assunti under 35

Nella manovra all’esame del consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, è prevista la riduzione al 5% dell’Iva sui prodotti di prima necessità per l'infanzia (come pannolini, biberon, omogeneizzati, attualmente al 22%) e sugli assorbenti (attualmente al 10%). Sul fronte del fisco invece la novità più importante riguarda il taglio del cuneo fiscale che dovrebbe andare interamente ai lavoratori. Il taglio prospettato dovrebbe essere di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre salirebbe a 3 punti per quelli fino a 20mila euro. Dovrebbe saltare il taglio dell'Iva su pane e latte, rimpiazzato da una "carta risparmio" che verrebbe erogata dai comuni alle famiglie in difficoltà". Sulla scorta delle anticipazioni della vigilia dovrebbe entrare invece lo stralcio delle cartelle fino a mille euro, limitatamente a quelle notificate fino al 2015. Sempre sul fronte fiscale la Legge di Bilancio prevederebbe una decontribuzione totale per le aziende che dovessero assumere under 35.

Reddito di cittadinanza, verso stop per occupabili da 2024

Sul fronte del reddito di cittadinanza scatterebbe uno stop a partire dal 2024 per i cosidetti occupabili. Fino a quel momento sarebbe previsto un anno di 'cuscinetto' per inserirli nel mondo del lavoro, accompagnati da appositi corsi di formazione, considerati obbligatori. Su questo punto però è stato ancora il ministro dell'Economia Giorgetti ha invocare prudenza. "Il reddito di cittadinanza verrà riformato così come avevamo annunciato. Ci sarà un anno transitorio nel quale comunque tutte le persone in difficoltà saranno tutelate, e chi è in grado di lavorare invece avrà una riduzione dei mesi di sostegno che si porterà da 12 a 8 mesi. Nell'arco del 2023 chi è in grado di lavorare avrà diritto a meno periodo di copertura rispetto a prima. Chi invece non è in grado di lavorare avrà piena tutela", ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all'attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari.

© Riproduzione riservata