Tragedia a Frosinone, è morta la 18enne che si era sentita male mentre giocava a tennis

Una tragedia, un dolore immenso. Non c'è stata speranza di salvezza per Benedetta Quadrozzi, la 18enne originaria di Alatri colpita da un grave malore mentre giocava a tennis a Frosinone nel pomeriggio di giovedì. Oggi il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma, dov'era stata ricoverata subito dopo il malore. La ragazza si era sentita male mentre giocava a tennis in un club sportivo a Frosinone. La ragazza ha perso i sensi ed a praticarle il massaggio cardiaco è stato il suo istruttore. Una corsa contro il tempo quella del personale Ares 118 che dapprima l'ha trasferita allo "Spaziani" di Frosinone e poi a Roma dove nel pomeriggio di oggi si è spenta. Inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte. I genitori hanno dato il nulla osta per l'espianto degli organi.

