Tre donne uccise a Roma, De Pau cercò un passaporto falso: voleva fuggire

Dopo i delitti Giandavide De Pau, voleva lasciare l’Italia e per questo aveva cercato di ottenere un passaporto falso in cambio di denaro. E’ quanto emerge dalle indagini sul triplice omicidio di Roma. In base quanto accertato dopo i fatti, il 51enne avrebbe contattato la donna cubana con cui aveva trascorso la notte prima degli omicidi per chiederle aiuto nell’ottenere il documento. In base a quanto si apprende, inoltre, gli inquirenti non hanno ancora trovato l’arma utilizzata per uccidere a coltellate le tre donne.

