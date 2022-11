Apre la porta e trova un cinghiale addormentato sullo zerbino. E' accaduto a Genova

Apre la porta e si trova un cinghiale disteso sullo zerbino. E' quanto accaduto a Genova come raccontato dal sito GenovaQuotidiana.com. Sorpresa e paura per gli inquilini dello stabilimento di via al Poligono di Quezzi nella parte alta della Valbisagno, che hanno allertato subito gli agenti del nucleo della polizia regionale che gestisce la fauna selvatica in ambito urbano. I poliziotti dopo avere sedato l'animale con una delle cerbottane in dotazione lo hanno portato via con un furgone. Probabilmente le temperature fredde di questi giorni hanno spinto l’animale a cercare un luogo sicuro e caldo, come un condominio.

